Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У рамках форуму СД "Вялікая спадчына - агульная будучыня" ў Брэсце пройдуць пасяджэнні секцый

У рамках форуму СД "Вялікая спадчына - агульная будучыня" ў Брэсце пройдуць пасяджэнні секцый

"Вялікая спадчына - агульная будучыня" - тэма, якая гэтымі днямі аб'ядноўвае пакаленні. У Брэсце праходзіць Міжнародны форум Саюзнай дзяржавы. Ён прымеркаваны да 85-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны.

Пачаўся форум напярэдадні з пасяджэння Моладзевай палаты пры Парламенцкім сходзе Саюза Беларусі і Расіі.

Месца сустрэчы - легендарная цытадэль. Удзельнікі ўшанавалі памяць абаронцаў, усклалі кветкі да Вечнага агню. На тэрыторыі цытадэлі мужнасці ў Музеі абароны Брэсцкай крэпасці прэзентавалі кнігу "Дарога да мая 1945-га. Нам патрэбна адна Перамога" - выданне Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства