3.80 BYN
2.79 BYN
3.20 BYN
У рамках форуму СД "Вялікая спадчына - агульная будучыня" ў Брэсце пройдуць пасяджэнні секцый
Аўтар:Сафія Беражная
У рамках форуму СД "Вялікая спадчына - агульная будучыня" ў Брэсце пройдуць пасяджэнні секцыйnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88527820-52ea-468e-aaa4-6c9115e898bb/conversions/e5a204ec-1d48-45b8-bf3b-fa3bf76de285-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88527820-52ea-468e-aaa4-6c9115e898bb/conversions/e5a204ec-1d48-45b8-bf3b-fa3bf76de285-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88527820-52ea-468e-aaa4-6c9115e898bb/conversions/e5a204ec-1d48-45b8-bf3b-fa3bf76de285-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/88527820-52ea-468e-aaa4-6c9115e898bb/conversions/e5a204ec-1d48-45b8-bf3b-fa3bf76de285-xl-___webp_1920.webp 1920w
"Вялікая спадчына - агульная будучыня" - тэма, якая гэтымі днямі аб'ядноўвае пакаленні. У Брэсце праходзіць Міжнародны форум Саюзнай дзяржавы. Ён прымеркаваны да 85-годдзя пачатку Вялікай Айчыннай вайны.
Пачаўся форум напярэдадні з пасяджэння Моладзевай палаты пры Парламенцкім сходзе Саюза Беларусі і Расіі.
Месца сустрэчы - легендарная цытадэль. Удзельнікі ўшанавалі памяць абаронцаў, усклалі кветкі да Вечнага агню. На тэрыторыі цытадэлі мужнасці ў Музеі абароны Брэсцкай крэпасці прэзентавалі кнігу "Дарога да мая 1945-га. Нам патрэбна адна Перамога" - выданне Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы (гл. відэа).