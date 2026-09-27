У Расіі стартавалі вучэнні АДКБ "Узаемадзеянне", "Пошук" і "Эшалон-2026"
У Расіі стартавалі вучэнні АДКБ: "Узаемадзеянне", "Пошук" і "Эшалон-2026". Актуальнасць правядзення манеўраў абумоўлена надзвычай складанай ваенна-палітычнай абстаноўкай у свеце. "Умовы, што складваюцца, дыктуюць неабходнасць аператыўна рэагаваць на змены характару і зместу вядзення баявых дзеянняў", - заявіў начальнік Аб'яднанага штаба АДКБ Андрэй Сярдзюкоў на цырымоніі адкрыцця манеўраў на палігоне "Чабаркульскі" ў Чалябінскай вобласці.
У вучэннях задзейнічаны вайсковыя кантынгенты з Беларусі, Казахстана, Кыргызстана і Таджыкістана. У рамках камандна-штабнога вучэння з Калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання "Узаемадзеянне" будуць адпрацаваны пытанні падрыхтоўкі і правядзення сумеснай аперацыі па лакалізацыі памежнага ўзброенага канфлікту. А ў ходзе спецыяльных вучэнняў "Пошук" і "Эшалон" будзе ўдзелена ўвага вядзенню разведкі і арганізацыі матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння.