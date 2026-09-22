У РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі адкрыўся "Матулін пакой"

Там, дзе кожны дзень ідзе барацьба за здароўе дзяцей, асабліва важная падтрымка тых, хто знаходзіцца побач з імі кругласутачна. У Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай анкалогіі, гематалогіі і імуналогіі адкрыўся "Матулін пакой". Гэтая спецыяльная прастора для мам дзяцей, якія праходзяць лячэнне.

Гэта своеасаблівае месца прыгажосці. Але галоўнае - магчымасць для жанчын ненадоўга выйсці з няпростага бальнічнага рытму, аднавіць сілы і адчуць падтрымку. У новым кабінеце будуць працаваць валанцёры - майстры цырульнага мастацтва. На сустрэчы з'явілася ідэя, што і самі мамы-цырульнікі пачнуць дапамагаць тут (гл. відэа).