Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Салігорску пройдзе міжнародны праваслаўны фестываль "Радасць"

Аўтар:

5 верасня ў Салігорску стартуе міжнародны праваслаўны фестываль "Радасць".

На дзесяць дзён цэнтральная плошча горада стане пляцоўкай для выставы-кірмашу, творчых майстар-класаў і сустрэч са святарамі і экспертамі з Беларусі і Расіі. Для дзяцей правядуць экскурсіі, віктарыны і спектаклі тэатра лялек "Батлейка".

З 7 па 10 верасня гасцей чакаюць эстрадна-цыркавыя паказы.

Асаблівая ўвага ў дні фестывалю будзе прыкавана да абраза з часцінкай мошчаў і епітрахіля свяціцеля Іаана Шанхайскага. Убачыць яе і прыкласціся да святыні можна ў Кафедральным саборы Раства Хрыстовага з 5 па 14 верасня.

Разделы:

ГрамадстваМінская вобласцьРэлігія
x

Чытайце таксама