У Салігорску пройдзе міжнародны праваслаўны фестываль "Радасць"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
5 верасня ў Салігорску стартуе міжнародны праваслаўны фестываль "Радасць".
На дзесяць дзён цэнтральная плошча горада стане пляцоўкай для выставы-кірмашу, творчых майстар-класаў і сустрэч са святарамі і экспертамі з Беларусі і Расіі. Для дзяцей правядуць экскурсіі, віктарыны і спектаклі тэатра лялек "Батлейка".
З 7 па 10 верасня гасцей чакаюць эстрадна-цыркавыя паказы.
Асаблівая ўвага ў дні фестывалю будзе прыкавана да абраза з часцінкай мошчаў і епітрахіля свяціцеля Іаана Шанхайскага. Убачыць яе і прыкласціся да святыні можна ў Кафедральным саборы Раства Хрыстовага з 5 па 14 верасня.