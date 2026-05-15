У санаторыях Беларусі гэтым летам адпачнуць каля 600 тыс. чалавек
Аўтар:Крысціна Сушчэня
Нягледзячы на шматлікія канфлікты ў свеце, Беларусь сёння - гэта рэдкі астравок бяспекі, спакою і шчырай гасціннасці, які прываблівае людзей з усяго свету.
Цішыня, працэдуры, трохразовае харчаванне і басейн з падагрэвам. І гэта ўсё не за тысячы кіламетраў. Летні сезон у санаторыях краіны можна лічыць адкрытым - пуцёўкі ўжо распрададзены.
Попыт на наш all inclusive ставіць рэкорды: выручка ў 2026 годзе вырасла на 15 %, замежных гасцей стала амаль на чвэрць больш і поўная загрузка. Не адстаюць і дзіцячыя лагеры - забраніравана больш за 80 % змен.
Што стаіць за гэтымі лічбамі, чаму беларусы ўсё часцей выбіраюць адпачынак дома (гл. відэа).