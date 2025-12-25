У СК пракаменціравалі смяротнае ДТЗ у Талачынскім раёне

Нагадаем, дарожная трагедыя адбылася на алімпійскай трасе М1 уначы 27 снежня. Паводле папярэдняй версіі, 43-гадовы вадзіцель не справіўся з кіраваннем, аўтобус вылецеў у кювет і перакуліўся. У салоне знаходзіліся 2 вадзіцелі і 12 пасажыраў. У выніку аварыі 53-гадовая жанчына загінула да прыбыцця медпрацаўнікоў. 10 чалавек шпіталізаваны, адзін з іх знаходзіцца ў рэанімацыі.