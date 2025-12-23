3.68 BYN
У Слуцку прайшоў першы абласны калядны кадэцкі баль
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Слуцкай гімназіі нумар адзін адбыўся першы абласны калядны кадэцкі баль.
Юнакі і дзяўчаты з Барысаўскага і Слуцкага вучылішча рыхтаваліся да ўрачыстасці загадзя, развучвалі святочныя танцы - галоп, вальс і паланез. Такія балі стануць традыцыяй. Рытм, грацыя, стаць, бляск пад акорды класічнай музыкі.
Для кадэтаў гэта свята - заслужаная ўзнагарода за стараннасць у вучобе, спартыўныя дасягненні і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці.