У Слуцку прайшоў першы абласны калядны кадэцкі баль

У Слуцкай гімназіі нумар адзін адбыўся першы абласны калядны кадэцкі баль.

Для кадэтаў гэта свята - заслужаная ўзнагарода за стараннасць у вучобе, спартыўныя дасягненні і актыўны ўдзел у грамадскім жыцці.