У сувязі са спякотай беларуская міліцыя перайшла на ўзмоцнены рэжым працы

У сувязі са спякотай у Беларусі ўсе спецслужбы перайшлі на ўзмоцнены рэжым нясення службы. Міліцыя, супрацоўнікі АСВОД, ДАІ праводзяць рэйды на дарогах і каля вадаёмаў. За апошнія некалькі дзён у разы павялічылася колькасць патанулых.

У Дзяржаўтаінспекцыі папярэджваюць аб магчымых няштатных сітуацыях на дарогах у сувязі з надвор'ем. Высокія тэмпературы прытупляюць увагу вадзіцеляў, адбываецца больш дробных аварый і затораў. Таксама часта ў такіх умовах аўтамабілістам становіцца дрэнна за рулём.

Тыдзень абяцае быць анамальна гарачым, многія адпраўляюцца да вадаёмаў, у сувязі з чым работы прыбавілася і ў ратавальнікаў.