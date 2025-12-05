У сваё прафесійнае свята юрысты расказалі, што любяць і чым ганарацца ў рабоце

У першую нядзелю снежня ў Беларусі адзначаецца Дзень юрыста. Гэта больш чым прафесійнае свята. Гэта прызнанне той ролі, якую права і яго служыцелі адыгрываюць у жыцці кожнага грамадзяніна нашай краіны.