У сваё прафесійнае свята юрысты расказалі, што любяць і чым ганарацца ў рабоце
Аўтар:Стэфанія Віннічак
У першую нядзелю снежня ў Беларусі адзначаецца Дзень юрыста. Гэта больш чым прафесійнае свята. Гэта прызнанне той ролі, якую права і яго служыцелі адыгрываюць у жыцці кожнага грамадзяніна нашай краіны.
За першыя 8 месяцаў гэтага года па ўсёй краіне было праведзена больш за 35 тыс. мерапрыемстваў па прававым выхаванні беларусаў. Але права - гэта не толькі вялікія лічбы.
Там, дзе права працуе эфектыўна, расце і эканоміка - маштабная рэформа прадпрымальніцтва дазволіла істотна павялічыць лік суб'ектаў малога і сярэдняга бізнесу (гл. відэа).