У Свята-Елісавецінскім манастыры 13 лютага пачнецца духоўна-асветніцкі форум "Залатавуст"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
13 лютага ў Свята-Елісавецінскім манастыры стартуе духоўна-асветніцкі форум "Залатавуст", які праходзіць другі раз.
На парадку - маральнае выхаванне дзяцей і моладзі.
У 2026 годзе форум збярэ звыш 500 чалавек, у іх ліку педагогі, псіхолагі, бацькі і прадстаўнікі Праваслаўнай царквы.
У праграме - канферэнцыі, экскурсіі па манастыры, для выкладчыкаў - практычныя секцыі і трэнінгі. На другі дзень форуму, 14 лютага, уваход на мерапрыемствы будзе вольным.