У Свята-Успенскім манастыры праходзяць урачыстасці ў гонар з'яўлення Жыровіцкай іконы Божай Маці
20 мая ў беларускіх хрысціян вялікае духоўнае свята. Вернікі ўспамінаюць падзею, якой больш за паўтысячы гадоў - з'яўленне цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці.
Атмасфера святла, радасці і свята пануе ў манастырскім прыстанку. Усе вернікі рыхтуюцца да хрэснага ходу. Жыровіцкую ікону Божай Маці прынясуць у руках ужо да Яўленскага сабора.
"Штогод паводле добрай традыцыі кіраўнік Беларускай праваслаўнай царквы ўзначальвае ўрачыстасці на святкаванне Жыровіцкай іконы Божай Маці. Пасля набажэнства вернікі на чале з прадстаяцелем рухаюцца з галоўнага храма нашага манастыра - Успенскага сабора - і ідуць хрэсным ходам да Яўленскага храма на месцы другога з'яўлення Жыровіцкай іконы Божай Маці, якое адбылося ў 1520 годзе. Зараз там будзе чытацца акафіст перад Жыровіцкай іконай Божай Маці", - адзначыў студэнт Мінскай духоўнай семінарыі Данііл Гапанюк.