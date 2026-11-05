У Віцебскім раёне перапахавалі астанкі байцоў, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны

У Віцебскім раёне з ушанаваннямі перапахавалі астанкі байцоў, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай. Іх знайшлі летам у наваколлях вёскі Герасімава. У гады вайны тут ішлі кровапралітныя баі.

Толькі ў 2026-м пошукавікам на тэрыторыі Віцебскага раёна ўдалося падняць астанкі больш як 240 воінаў. Па знойдзеных узнагародах высветлілі прозвішчы двух афіцэраў.

У Віцебскім раёне налічваецца звыш 120 пахаванняў часоў Вялікай Айчыннай вайны. Сельскія жыхары, а таксама школьнікі актыўна ўключаюцца ў работу па іх добраўпарадкаванні, круглы год падтрымліваючы парадак.