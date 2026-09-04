У Віцебскім раёне стартавала ўборка кукурузы на сілас

На поўначы краіны пачалі ўборку кукурузы на сілас. У Віцебскім раёне пад стратэгічную для жывёлагадоўлі культуру адвялі каля 10 тыс. га. У параўнанні з 2025 годам плошчы пашырылі на 30 %. Раскажам, як нарыхтоўваюць пажыўны кармавы складальнік рацыёну для пагалоўя.

Аграрыі паўночнага рэгіёна прыступілі да ўборкі кукурузы на сілас. Запасы стратэгічнай для жывёлагадоўлі культуры фарміруюць паскоранымі тэмпамі.

Да ўборкі кукурузы аграрыі ставяцца не менш адказна, чым да жніва. Ад аб'ёму атрыманага ўраджаю залежыць становішча спраў на жывёлагадоўчых комплексах. Задача - забяспечыць пагалоўе якаснымі кармамі.

У Віцебскім раёне першымі да ўборкі кукурузы прыступілі ў СУП "Ліпаўцы". Высокі тэмп узялі яшчэ на старце. Важна не страціць ніводнай пагоджай хвіліны, пакуль культура ў аптымальнай фазе паспявання (гл. відэа).