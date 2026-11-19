У Віцебску абмеркавалі сучасныя тэндэнцыі развіцця транспартных калідораў
Эфектыўная лагістыка - ключавы фактар нарашчвання экспартнага патэнцыялу. Сучасныя тэндэнцыі ў пабудове міжнародных транспартных калідораў абмеркавалі на форуме ў Віцебску. Удзельнікі разгледзелі практычныя кейсы, арыентаваныя на зніжэнне лагістычных выдаткаў, павышэнне надзейнасці паставак, а таксама пошук дзелавых партнёраў і кірункаў для маштабавання бізнесу.
У канцэртнай зале "Віцебск" сабраліся больш за сотню прадстаўнікоў рэальнага сектара эканомікі, а таксама эксперты ў галіне фінансаў і права з Беларусі і Расіі. Асаблівая цікавасць - у кампаній, якія асвойваюць новыя кірункі (глядзіце відэа).
.