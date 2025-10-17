У Віцебску адкрылася дзіцячая футбольная школа. Для выхаванцаў і іх бацькоў арганізавалі святочны канцэрт. У новую школу залічылі 400 таленавітых дзяцей розных узростаў. Пільна папрацавалі над трэнерскім штатам. Заняткі для юных футбалістаў будуць праводзіць 14 вопытных спецыялістаў. Нягледзячы на тое, што школа прыватная, займаюцца дзеці бясплатна. Адабралі самых перспектыўных.