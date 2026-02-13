3.72 BYN
У Віцебску да мемарыяла "Боль" нясуць жывыя кветкі: на гранітных плітах 160 прозвішчаў
Мерапрыемствы ў памяць пра загінуўшых у Афганістане праходзяць па ўсёй краіне. У Віцебску жывыя кветкі працягваюць несці да мемарыяла "Боль".
На гранітных плітах - 160 прозвішчаў. Гэта салдаты і афіцэры, якія цаной жыцця выканалі інтэрнацыянальны доўг. Кожны год 15 лютага сюды прыходзяць воіны-афганцы і іх сем'і.
Праз Афганістан прайшлі вайскоўцы 103-й паветрана-дэсантнай дывізіі і лётчыкі 339-га ваенна-транспартнага авіяпалка. Імёны загінуўшых выхадцаў паўночнага рэгіёна ўшанаваны на мемарыяле "Боль". Ён размешчаны ў паўднёвай частцы Віцебска на перасячэнні вуліц воінаў-інтэрнацыяналістаў і героя Савецкага Саюза Валерыя Чкалава. Мітынг-рэквіем аб'яднаў сотні жыхароў Віцебска. Уздоўж алеі, якая вядзе да мемарыяла, выстраіліся кадэты. У іх руках чорна-белыя фатаграфіі тых, хто цаной жыцця абараняў мір удалечыні ад Радзімы (больш падрабязна – глядзіце відэа).