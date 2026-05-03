У Віцебску прэзентавалі новы фірменны стыль "Славянскага базару"
Новы фірменны стыль "Славянскага базару" прэзентавалі ў Віцебску. Упершыню дызайнерскую канцэпцыю вызначылі шляхам народнага галасавання.
На лагатыпе XXXV Міжнароднага фестывалю мастацтваў побач з васільком з'явілася ладдзя - яна ўжо прысутнічала на афішы форуму ў 1992 годзе. Хрустальны сімвал стаў увасабленнем усіх граняў творчасці.
"Славянскі базар" заўсёды верны ў першую чаргу сваёй мэтавай аўдыторыі, той моладзі, якая ў 1992 годзе прыйшла на гэты фестываль. Але тым не менш, мы ідзём у нагу з часам. Мы адкрылі поўную білетную праграму. Яна, вядома ж, утрымлівае самыя чаканыя і ўжо раней анансаваныя праекты", - адзначыў дырэктар фестывалю мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску" Глеб Лапіцкі.
Юбілейны, XXXV Міжнародны фестываль мастацтваў пройдзе ў Віцебску з 16 па 19 ліпеня.