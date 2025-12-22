Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Віцебску стартавала дабрачынная акцыя "Ад усёй душы"

З клопатам пра старэйшае пакаленне: да дабрачыннай акцыі "Ад усёй душы" далучаюцца рэгіёны.

На поўначы краіны марафон стартаваў з урачыстага канцэрта ў гонар ветэранаў працы. Ратавальнікі, медыкі, сацыяльныя працаўнікі - у абласную філармонію запрасілі больш як 400 чалавек, якія ўсё жыццё працавалі для развіцця рэгіёна.

Сёння ў іх адрас гучаць словы падзякі і музычны падарунак ад творчых калектываў вобласці.

Дабрачынны марафон ахопіць усе раёны Віцебскай вобласці. У календары добрых спраў не толькі культурныя падзеі для людзей залатога ўзросту, але і адрасная дапамога самотным пенсіянерам, людзям з інваліднасцю, ветэранам вайны і працы.

