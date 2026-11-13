У Вялікім тэатры Беларусі ўшаноўвалі працаўніц сяла

У Вялікім тэатры Беларусі прадстаўлены балет "Баядэрка". Асаблівы паказ арганізаваны ў гонар гераінь нашага часу - працаўніц сяла. Маштабная сустрэча праходзіць напярэдадні прафесійнага свята - Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Гэта нагода чарговы раз падзякаваць жанчынам за іх нялёгкую, але стратэгічна важную для краіны працу.

Змяніць напружаны рабочы рытм на жывыя зносіны і атрымаць асалоду ад высокай культуры. Святочна, урачыста і па-асабліваму душэўна. Сталіца стала цэнтрам прыцягнення для больш чым 600 прадстаўніц аграрнага сектара з усіх рэгіёнаў краіны. Нашы трудніцы наведалі знакавыя аб'екты горада, а галоўным пунктам маршруту стаў Вялікі тэатр оперы і балета.

За ззяннем усмешак і элегантнасцю ўбораў - каласальная праца, якая патрабуе стойкасці і сапраўднай любові да сваёй зямлі. У знак глыбокай павагі і ўдзячнасці за адданасць справе на сцэне Вялікага ўшаноўваюць лепшых з лепшых. Кульмінацыя вечара - легендарны балет "Баядэрка" (глядзіце відэа).