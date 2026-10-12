У Заслаўі прапанавалі праект "New Маляванка Art"
Захавальнік класікі наіўнага мастацтва - Музей маляванкі ў Заслаўі - запрашае на арыгінальны праект. Творы наіўнага жанру ў новым, эксперыментальным стылі прадстаўляюць мінская мастачка Ніна Рубан і яе вучні. Дзяўчаты са студыі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва "Маляванка" разам з педагогам выставілі на агульны агляд свае работы. Кветкі, фантастычныя жывёлы, архітэктура Беларусі і вобразы беларускіх жанчын - у некалькіх дзясятках твораў, якія асабіста прэзентавалі самі стваральнікі.
Ніна Рубан, мастачка:
"Маё аўтарскае - гэта хутчэй напаўненне, гульня колеру: не проста адзін цёмны колер, чорны або цёмна-сіні, але я сабе дазволіла і чырвоны, і блакітны, і зялёны. Гэта ўжо гульня, але база, фундамент стабільны, ранейшы".
Інэса Сабалеўская, дырэктар Музея маляванкі ў Заслаўі:
"А калі прыязджаюць да нас новыя аўтары, і яны натхняюцца маляванкай, і яны ствараюць нешта новае, гэта так здорава. І вось цяпер праект Ніны Рубан - таксама вялікае задавальненне. Людзі захапляюцца колерамі, кветкамі. І яшчэ больш яны здзіўлены, калі даведваюцца, што не толькі майстар працуе, а што ў яе ёсць вучні і што ёсць яшчэ дзіцячыя работы. І вось усё гэта на карысць таго, як мы духоўна адраджаемся".
"New Маляванка Art" - праект, які будзе мець працяг. У заслаўскім музеі плануюць правесці цэлую серыю выставак, якія прадставяць сучасных мастакоў, што ствараюць у "маляваным" жанры.