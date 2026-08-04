У Жыровічах Качанава сустрэлася са старшынямі мясцовых Саветаў дэпутатаў

У Жыровічах прайшла сустрэча старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталлі Качанавай са старшынямі мясцовых Саветаў дэпутатаў. Абмяркоўвалі работу на месцах, абарону гістарычнай праўды, умацаванне духоўных каштоўнасцяў і камфорт жыцця на вёсцы.

Выязныя сустрэчы дазваляюць бачыць рашэнне шматлікіх пытанняў знутры і аператыўна рэагаваць на запыты беларусаў.

Месца для сустрэчы было выбрана невыпадкова. У аграгарадку знаходзіцца Свята-Успенскі Жыровіцкі манастыр - месца, якое штогод наведваюць тысячы паломнікаў і турыстаў. Прывесці яго ў ідэальны стан - даручэнне кіраўніка дзяржавы. Яго выкананне сёння - на асабістым кантролі спікера верхняй палаты парламента.

Наталля Качанава:

"У папярэдні візіт Прэзідэнта краіны сюды былі заўвагі, таму што не ўсё было зроблена. На сённяшні дзень праведзены сур'ёзныя работы па рэканструкцыі жылога фонду, асфальтаванні дарог. Прыведзены ў парадак і карпусы агратэхнічнага каледжа. Распрацавана праектна-каштарысная дакументацыя на будаўніцтва стадыёна".

Камфорт жыцця на вёсцы - ключавы прыярытэт у рабоце мясцовых Саветаў дэпутатаў. І Жыровічы сёння - навочны прыклад таго, як аграгарадок з насельніцтвам усяго крыху больш за 2 тыс. чалавек можа жыць і развівацца. Бальніца, школа, дзіцячы сад, магазіны - сёння тут ёсць усё для камфортнага жыцця. І нават больш.

Слухаць і чуць людзей на месцах, рэагаваць на іх запыты і берагчы тое, што стваралася пакаленнямі - галоўная задача дэпутацкага корпуса. А калі гэта работа абапіраецца на такі магутны духоўны і гістарычны падмурак, як у Жыровічах, то і вынік бачны кожнаму.