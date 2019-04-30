Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У мядзведзя Трыстана са сталічнага заапарка наваселле

Навіна са сталічнага заапарка. У мядзведзя Трыстана наваселле. Напярэдадні драпежніка перамясцілі ў новы вальер, памер якога 100 квадратаў. Цяпер у Трыстана ёсць асобны фантан, басейн і пясочніцы. Будаўніцтва новага вальера завяршылі яшчэ ў мінулым годзе. Для пераезду заолагі чакалі вясны, калі мядзведзь канчаткова прачнецца.

У Трыстана сёлета з’явілася суседка - мядзведзіца Нюра. Яе прывезлі ў беларускую сталіцу з Пензы. Зараз жывёлы пакуль яшчэ знаёмяцца, кожны жыве ў сваім вальеры.