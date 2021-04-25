У праваслаўных вернікаў Вербніца
Сёння ў календары праваслаўных вернікаў Вербніца. Царкоўнае свята прысвечана з'яўленню Ісуса Хрыста ў Іерусаліме. Згодна з Бібліяй, яго сустракалі ўзмахамі вярбы, таму традыцыя асвячаць галінкі гэтага дрэва захавалася па сённяшні дзень. Сёння ва ўсіх праваслаўных храмах краіны пройдуць набажэнствы.
Тэматычныя праграмы, а таксама марафон трансляцый святочных службаў пакажа Белтэлерадыёкампанія. У гэтыя хвіліны на "Беларусь 3" ідзе прамая трансляцыя святочнага набажэнства. Месцам правядзення выбралі Свята-Елісавецінскі жаночы манастыр.
Да Светлага свята Вялікадня застаецца тыдзень. Сёлета праваслаўныя сустрэнуць свята Уваскрэсення Хрыстовага 2 мая.