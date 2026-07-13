Уборачная ў Беларусі набірае абароты: тэмпы вышэйшыя за паказчыкі 2025 года па ўсіх абласцях
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі тэмпы ўборачнай-2026 перавышаюць леташнія па ўсіх абласцях.
Зараз масава жнуць азімы ячмень: асвоена ўжо 40 % плошчаў, намалочана 416 тыс. т. У сярэднім з гектара збіраюць 42 ц. Работы пачала і Віцебская вобласць.
На рахунку Брэсцкага рэгіёна ўжо 135 тыс. т, Гомельскага - 98 тыс. т, Гродзенскага - 92 тыс. т. Аграрыі Мінскага рэгіёна намалацілі 70 тыс. т азімага ячменю, Магілёўскага - 19 тыс. т.
Таксама ідзе другі ўкос траў. Ужо асвоена 43 % плошчаў ад плана. Сена нарыхтавана 323 тыс. т, сенажу - 9 млн 683 тыс. т, сіласу - 308 тыс. т.
Амаль з траціны тэрыторый нарыхтавана травяных кармоў. Лён выцераблены на 6 тыс. га.