Уборка чырвонага золата: даведаліся аб правераных тэхналогіях і ўмовах якаснага збору журавін

Уборка чырвонага золата - у самым разгары. На Палессі збіраюць журавіны. Самая вялікая плантацыя - 7,5 дзясяткаў гектараў - размешчана недалёка ад Пінска ў гаспадарцы "Парахонскае". Вітаміны пачалі збіраць у канцы верасня, пазней, чым звычайна. Задзейнічана ўся тэхніка і людзі.

Год выдаўся ўраджайным, а значыць, працы хопіць усім. Паспець да халадоў - задача, якая сёння як ніколі актуальная.

На самай буйной плантацыі журавін у Еўропе, у гаспадарцы "Парахонскае", з бязмежных вод ужо сабралі больш за два дзясяткі тон карыснай ягады, а гэта толькі пачатак.

Барвовыя разлівы прама ў сэрцы Палесся - 76 га. Частку з іх спецыяльна затапліваюць, калі ўраджай на падыходзе, цяпер чырвонае золата ляжыць на паверхні. Прыбраць трэба да першых замаразкаў, і тут не толькі хуткасць важная, але і якасны збор. Прыгажосць - для вачэй абывацеляў, для прафесіяналаў - штодзённая праца (гл. відэа).