Удзельнікі касмічнага кангрэса знаёмяцца з Беларуссю

Удзельнікі касмічнага кангрэса гэтымі днямі не толькі абмяркоўваюць пытанні вывучэння касмічнай прасторы, але і самі знаёмяцца з Беларуссю. Сёння экіпаж астранаўтаў прызямліўся на верталёце Мі-2 на адным са школьных стадыёнаў Іванава. Павітаць легендарных пілотаў прыйшлі сотні маладых людзей і жыхароў райцэнтра. Боні Данбар зрабіла пяць палётаў у космас, яна з'яўляецца 9-й жанчынай-астранаўтам, якая ажыццявіла арбітальны палёт. Яе суправаджаў французскі лётчык-выпрабавальнік, астранаўт Мішэль Таніні. Пакаральнікі космасу сустрэліся з моладдзю і падзяліліся сакрэтамі працы ва ўмовах бязважкасці. Усе, хто пажадаў, маглі ўзяць у іх аўтограф і сфатаграфавацца разам.

Таксама Боні Данбар і Мішэль Таніні пабывалі ў сядзібе-музеі Напалеона Орды і змаглі лепш пазнаёміцца з культурай і традыцыямі нашай краіны.