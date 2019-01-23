3.73 BYN
Навукоўцы напярэдадні Дня навукі распавялі журналістам пра будучыя праекты і вынікі 2018
Перспектывы супрацоўніцтва абмяркоўваюць з гасцямі нашы навукоўцы. Плануецца стварэнне адзінай навукова-тэхналагічнай прасторы. А вось з кітайскімі калегамі беларускія спецыялісты створаць міні-самалёты. Пра будучыя праекты і вынікі 2018 журналістам распавялі напярэдадні Дня навукі. Асаблівая цікавасць да беспілотнікаў для сельскай гаспадаркі. Да канца года можа з'явіцца эксперыментальная мадэль беспілотнага кар'ернага БелАЗа.
Навукоўцы анансавалі другі фестываль навукі ў новым фармаце. Ён пройдзе ў Батанічным садзе ў Дзень горада.