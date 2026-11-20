Удзельнікі форуму "Культура і духоўнасць" у Мінску гавораць аб выхаваўчай сіле мастацтва
20 лістапада беларуская сталіца стала пунктам прыцягнення для тых, хто фарміруе культурны код і маральныя арыенціры грамадства. У духоўна-асветніцкім цэнтры "Каўчэг" праходзіць маштабны форум "Культура і духоўнасць", які аб'яднаў прадстаўнікоў беларускіх рэгіёнаў і гасцей з Расіі.
Прывітанне ўдзельнікам і гасцям форуму накіраваў Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі.
Галоўная місія сустрэчы - нагадаць аб выхаваўчай сіле мастацтва і зрушыць фокус на глыбокі маральны змест рэпертуараў у дамах культуры, тэатрах, музеях і бібліятэках.
Удзельнікі дыялогу - духавенства, кіраўнікі культурных устаноў, педагогі. Сёння ўзнімаюцца пытанні аб тым, як супрацьстаяць нізкапробнаму кантэнту і з дапамогай культуры закласці ў маладым пакаленні трывалы падмурак хрысціянскіх традыцый.
20 лістапада ў рамках форума праходзяць канферэнцыі, работа ў секцыях і экскурсіі па Свята-Елісавецінскім манастыры.
Арганізатарамі форуму выступілі Мінская епархія Беларускай праваслаўнай царквы, Сінадальны аддзел па культуры і царкоўным мастацтве, Свята-Елісавецінскі манастыр і праваслаўнае сястрыцтва ў гонар прападобнапакутніцы Елісаветы.