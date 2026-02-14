3.72 BYN
Укараненне ўнікальнай CAR-T-клетачнай тэрапіі - адно з дасягненняў беларускай навукі
Аўтар:Кацярына Страха
У 2026 годзе фінансаванне навуковай сферы павялічылі на 23 %! На нарадзе ў кіраўніка дзяржавы разгледзелі праект Указа "Аб удасканаленні навуковай дзейнасці". Дакумент створыць механізмы, якія дазволяць фінансаваць розныя кірункі.
Да прыкладу, фундаментальную і прыкладную навуку, сельскагаспадарчую сферу.
Укараненне CAR-T-клетвчнай тэрапіі - адно з сур'ёзных дасягненняў беларускай навукі і прарываў сучаснай медыцыны. Унікальная генетычная канструкцыя ў сценах Інстытута біяарганічнай хіміі распрацавана з нуля. Яна здольная распазнаць і знішчыць пухліну ў тых выпадках, калі іншыя метады лячэння ўжо неэфектыўныя (гл. відэа).