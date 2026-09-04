Уладальнікам СПМ закрылі спрошчаны парадак рэгістрацыі з верасня 2026 года
Уладальнікі сродкаў персанальнай мабільнасці зараз не могуць прайсці ацэнку адпаведнасці і рэгістрацыю па спрошчанай схеме.
З верасня 2026 года ранейшы парадак спыніў працу. Нагадаем, у адпаведнасці з указам № 295, праверка патрэбна тым, хто купіў электрасамакат, электраскутар або іншую падобную тэхніку да 1 верасня 2025 года, тым, хто разганяе яе хутчэй за 25 км/г або плануе ездзіць па дарогах з удасканаленым пакрыццём.
Пры куплі мабільнага электратранспарту трэба ўважліва праверыць усю тэхнічную дакументацыю. Усе падрабязнасці і выключэнні ўтрымліваюцца ў спецыяльнай памятцы на сайце Дзяржкамітэта па стандартызацыі.
Тым уладальнікам, якім праверка ўсё ж патрабуецца, лабараторыі выдаюць выпіску з электроннага пашпарта транспартнага сродку. З гэтым дакументам потым трэба ісці ў ДАІ для рэгістрацыі.
Па дадзеных Дзяржстандарту, за студзень-чэрвень 2026 года ацэнку адпаведнасці прайшлі больш за 2,6 тыс. сродкаў персанальнай мабільнасці. Каля 90 % з іх былі прызнаныя мапедамі.