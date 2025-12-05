3.76 BYN
Улюбёныя ў вёску: месца сілы - не офісны цэнтр, а бязмежныя сельскія прасторы
Іх поспех вымяраецца ўраджаем, а месца сілы - не офісны цэнтр, а бязмежныя сельскія прасторы. Усё часцей беларусы аддаюць перавагу хатцы ў вёсцы.
Аднак у 21-м стагоддзі і запыт змяніўся. Зараз гэта выбар не толькі на карысць экалогіі, але і камфорту. Побач развітая інфраструктура, розныя варыянты вольнага часу і добраўпарадкаваная тэрыторыя.
Ствараць умовы, а не прымушаць людзей да пераезду заклікае і Прэзідэнт - раўнамернае развіццё рэгіёнаў - адзін з прыярытэтных кірункаў дзяржпалітыкі.
Пакуль адных вабяць агні мегаполісаў і гарадская мітусня, другія імкнуцца бліжэй да прыроды і сельскага спакою. Выбіраюць месца, дзе свае: дом, гаспадарка, гарод, і дзе ўпэўнена стаіш на зямлі, а над галавой - вялікае неба, якое не закрываюць шматпавярхоўкі (гл. відэа).