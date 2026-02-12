3.72 BYN
Унікальная лабараторыя структурнай і функцыянальнай біялогіі бялку адкрылася ў БДУ
Унікальная лабараторыя структурнай і функцыянальнай біялогіі бялку адкрылася на базе біялагічнага факультэта БДУ. Праект падтрымаў беларускі лідар. Пры рэалізацыі ініцыятывы ўлічваўся вопыт Пекінскага ўніверсітэта.
Унікальная лабараторыя біялогіі бялку
Да гэтага моманту поўны цыкл даследавання бялку ў Беларусі не праводзілі. З уводам жа ў эксплуатацыю комплекснай тэхналагічнай пляцоўкі на базе біялагічнага факультэта БДУ ў біятэхналогіі для беларусаў адкрываюцца новыя гарызонты.
"У нашай лабараторыі мы можам пачаць з самага пачатку - мы можам пачаць з гена, які будзе кадзіраваць гэты бялок. Мы можам запраграміраваць яго так, як нам трэба, мы можам укараніць яго ў клетку, мы можам атрымліваць гэтыя клеткі, культываваць іх для таго, каб нарошчваць біямасу, вылучаць далейшыя бялкі і праводзіць поўны цыкл іх даследавання", - расказала загадчыца вучэбнай лабараторыі біялогіі бялку БДУ Алена Корык.
Алег Баранаў, акадэмік-сакратар аддзялення біялагічных навук НАН Беларусі:
"Што датычыцца бялку, сапраўды, тут застаецца вялікая колькасць пытанняў, вялікая колькасць неадкрытых таямніц і магчымасцяў, якія ўтойваюць гэтыя малекулы. Таму мы чакаем ад гэтага цэнтра важныя прарывы як у навуковай, так і ў практычнай дзейнасці, таму што ўсе біятэхналагічныя працэсы, усе біятэхналагічныя прадпрыемствы заснаваныя на вывучэнні і выкарыстанні бялковых малекул".
Інавацыйная пляцоўка эксклюзіўная ў сваім родзе. Адначасова вучыцца і праводзіць навуковыя эксперыменты, а пасля ўкараняць іх у жыццё тут змогуць студэнты самых розных прафілізацый: мікрабіёлагі, біятэхнолагі, біяінжынеры, біяхімікі. Такі інтэграваны падыход дазволіць атрымліваць на выхадзе новыя прадукты з прыстаўкай "біятэхналагічныя".
Пры камплектацыі лабараторыі і яе абсталяванні (а ў адным месцы сабрана выключнае абсталяванне, якога на сённяшні дзень у краіне больш няма нідзе) выкарысталі вопыт кітайскай ВНУ-партнёра. Яшчэ адна асаблівасць даследчага цэнтра - ён рэалізуе важную трыяду: адукацыя, навука і вытворчасць.
Андрэй Кароль, рэктар БДУ:
"Пачынаючы з другога курса, мы вельмі актыўна працуем з заказчыкамі кадраў. Нашы студэнты праходзяць практыку. Мы ўжо выбудоўваем траекторыі, вызначаем, хто да чаго здольны".
За біятэхналогіямі будучыня! Яны вырашаюць глабальныя пытанні ў самых розных напрамках - ад фармацэўтыкі да інжынерыі. І перадавая біятэхналагічная школа, якая ў краіне толькі набірае абароты, па сутнасці - наш гарант інтэлектуальнай бяспекі і адна са складаных частак нацыянальнай бяспекі.
Аляксандр Косінец, намеснік старшыні Усебеларускага народнага сходу:
"Адкрыццё лабараторыі - гэта толькі першы этап. У наступным годзе ўжо практычна мы будзем мець навукова-даследчы цэнтр, у якім будзе размешчана самае сучаснае абсталяванне. Зусім на іншы ўзровень узнімаецца практыка-арыентаваная інавацыйная адукацыя. Студэнты маюць доступ да абсталявання, якое яны ніколі ў жыцці не бачылі, будуць працаваць разам са сваімі старэйшымі таварышамі, прафесарска-выкладчыцкім складам. А гэта вельмі важна, калі чалавек цалкам валодае ведамі не тэарэтычна, а практычна, і ўжо падрыхтаваны да працы, стварэння новых біяіндустрыяльных тэхналогій".
Асновай Цэнтра біялогіі - праекта, што рэалізуецца ў БДУ і які падтрымаў Прэзідэнт, стане вучэбна-лабараторны корпус. Зараз ён актыўна будуецца. Першыя заняткі запланаваны на 2027-2028 навучальны год.