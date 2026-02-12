Унікальная лабараторыя структурнай і функцыянальнай біялогіі бялку адкрылася ў БДУ

"У нашай лабараторыі мы можам пачаць з самага пачатку - мы можам пачаць з гена, які будзе кадзіраваць гэты бялок. Мы можам запраграміраваць яго так, як нам трэба, мы можам укараніць яго ў клетку, мы можам атрымліваць гэтыя клеткі, культываваць іх для таго, каб нарошчваць біямасу, вылучаць далейшыя бялкі і праводзіць поўны цыкл іх даследавання", - расказала загадчыца вучэбнай лабараторыі біялогіі бялку БДУ Алена Корык.