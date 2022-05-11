Унікальная калекцыя рыб у Гродзенскім заапарку

Экзотыка ў Гродне. Крэветкі, рачкі і рыбы, у тым ліку марскія. У мясцовым заапарку праз 10 гадоў ізноў адкрылася аддзяленне акварыумаў. У экспазіцыі каля тысячы насельнікаў падводнага свету. Для іх створаны камфортныя ўмовы, ёсць асобны басейн з залатымі рыбкамі. Супрацоўнікі заасаду збіралі калекцыю некалькі гадоў не толькі па ўсёй Беларусі, але і за мяжой. Кожны від патрабуе асаблівага догляду.



Калекцыю падводных насельнікаў у Гродзенскім заапарку плануюць абнаўляць. У найбліжэйшы час у мясцовым басейне паселіцца кракадзіл.



