Унікальныя фотаздымкі, карта і архівы - выстава "Забыццю не падлягае" адкрылася ў Пінску

Факты і дакументы справы аб генацыдзе беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны і пасляваенны перыяд. У Пінску адкрылася выстава "Забыццю не падлягае". Падрыхтавана яна ва ўзаемадзеянні з пракуратурай. Аснову экспазіцыі склалі матэрыялы з розных фондавых калекцый і дапоўненыя пададзенай пракуратурай матэрыяламі, тымі, якія ўдалося здабыць падчас расследаванняў крымінальнай справы. Сярод дакументаў - карта спаленых вёсак Пінскага раёна, унікальныя фотаздымкі, раней неапублікаваныя архівы.



Кожны экспанат выставы працяты людскім болем і ўспамінамі. Жорсткасць, з якой знішчаліся мірныя жыхары, шакуе. Гэтыя злачынствы не маюць тэрміна даўнасці, таму імёны катаў, нават калі іх няма ў жывых, павінны быць адданыя агалосцы. У сваю чаргу органы пракуратуры і мясцовая выканаўчая ўлада зробяць усё, каб памяць кожнага суайчынніка, загінуўшага ў тыя гады пры абароне Радзімы, была ўшанавана.

