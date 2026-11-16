16 лістапада па даручэнні Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнкі ў Беларусі пачалася раптоўная праверка органаў пагранічнай службы. На працягу года ўжо праведзена маштабная праверка ўсіх структур ваеннай арганізацыі краіны: Узброеных Сіл, падраздзяленняў МУС, унутраных войскаў і шэрагу спецпадраздзяленняў. Цяпер чарга дайшла да пагранслужбы. Упор - на праверку самых мабільных і манеўраных падраздзяленняў Дзяржпагранкамітэта.

Адначасова ва ўсіх злучэннях органаў пагранічнай службы прыведзены ў баявую гатоўнасць поўныя манеўраныя групы кожнага пагранатрада і кожнай пагрангрупы. Адзін з ключавых пунктаў праверкі - Брэсцкая Чырванасцяжная пагранічная група імя Ф. Э. Дзяржынскага. Тут манеўраная група была паднятая па трывозе і здзейсніла 30-кіламетровы марш у раён навучальнага палігона. Тэхніка ішла не адзінай калонай, а з інтэрвалам па некалькіх маршрутах. Па шляху вайскоўцы пераадольвалі розныя перашкоды (гл. відэа).