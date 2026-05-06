3.78 BYN
2.82 BYN
3.32 BYN
Урачысты мітынг напярэдадні Дня Перамогі прайшоў у вёсцы Гаі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Забыць, якой цаной дасталася Вялікая Перамога, нельга. Пра значнасць захавання гістарычнай памяці і праўды гаварылі 8 мая ўдзельнікі мітынгу на мемарыяле ў вёсцы Гаі.
Дэлегацыі з усіх рэгіёнаў прыехалі пакланіцца подзвігу батальёна капітана Уладзімірава ў гады Вялікай Айчыннай вайны, калі ўсяго 250 салдат тыдзень стрымлівалі ўдар фашыстаў. Кветкі леглі да падножжа помніка. У гонар свята супрацоўнікам міліцыі, якія праславіліся, уручаны нечарговыя званні.
Ветэраны, тыя, хто і сёння нясе службу, навучэнцы спецыялізаваных класаў і ліцэяў МУС сталі ўдзельнікамі яркага канцэрта.