Урад узмацняе кантроль за выкананнем паказчыкаў у прамысловасці. Прэм'ер-міністр 14 лютага правёў рабочую нараду па выніках работы галіны ў студзені. Аляксандр Турчын цвёрда паставіў пытанне аб персанальнай адказнасці міністраў і кіраўнікоў прадпрыемстваў за вытворчасць і экспарт прадукцыі. Тым, хто дапусціў у студзені падзенне аб'ёмаў, важна яго нівеліраваць за кошт устойлівай працы на працягу наступных месяцаў. Цвёрдая ацэнка будзе дадзена ўжо па выніках лютага. Падчас нарад абмеркавалі таксама асобныя праблемныя пытанні прадпрыемстваў, якія патрабуюць рашэння на ўрадавым узроўні.