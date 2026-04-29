"Ураджай будзе перадавацца тым, каму гэта асабліва трэба" - Шпілеўская пра акцыю "Яблыневы сад"

У Беларусі стартавала рэспубліканская акцыя "Яблыневы сад". Праходзіць яна пад патранажам Беларускага саюза жанчын і прымеркавана да Года беларускай жанчыны. Да праекта падключыліся тысячы беларусак па ўсёй краіне.

Пабудаваць дом, выгадаваць сына, пасадзіць дрэва - звычайна гэта гавораць пра мужчын. Але рэспубліканскія экалагічныя акцыі і суботнікі даказалі, што нашы жанчыны здольныя на ўсё. Напрыклад, 29 красавіка свой малады яблыневы сад высадзілі прадстаўніцы Беларускага саюза жанчын. Да іх далучылася і моладзь. Узброіўшыся лейкамі і вёдрамі, лапатамі і пальчаткамі, сумеснымі сіламі тут было пасаджана 250 дрэў. Сама зялёная зона знаходзіцца ў Мінскім раёне на базе Мінскай фабрыкі агародніны. Годам раней тут Саюз жанчын пасадзіў свой першы сад, гэта быў пілотны праект, але ён даказаў сваю запатрабаванасць. У 2026 годзе акцыя павялічылася не толькі плошчай, але і колькасцю ўдзельнікаў. Акцыя аб'яднала жанчын розных прафесій і ўзростаў па ўсёй краіне.

Ініцыятыва прымеркавана да Года беларускай жанчыны і праходзіць сімвалічна ў год 35-годдзя БСЖ. Акцыя мае таксама дабрачынны характар. Гэтыя "сады надзеі" - крыніцы ўраджаю для дзіцячых дамоў, дамоў-інтэрнатаў і пажылых людзей. Тым самым яблыневыя дрэвы - гэта сімвал надзеі, любові і клопату. І ўсе гэтыя рысы характэрныя і для беларускай жанчыны. Бо дзякуючы маці фарміруецца моцнае і працавітае пакаленне, якое будуе будучыню Беларусі.