Урокі продкаў на балотных угоддзях: "Спораўскія сенакосы" сабралі больш як 25 каманд з усёй Беларусі

Захаваць унікальную прыроду беларускіх балот і ўспомніць майстэрства продкаў. У Бярозаўскім раёне прайшоў традыцыйны экалагічны фестываль "Спораўскія сенакосы". На адзін дзень біялагічны заказнік ператварыўся ў арэну для віртуозаў ручной касьбы, аматараў балотнага футбола і экатурыстаў з усёй краіны. Раскажам пра самыя яркія моманты і атмасферу народнага свята.

Больш за 25 каманд з усіх куткоў Беларусі сёння правяралі свае сілы ў майстэрстве ручнога сенакашэння. Ужо 19-ы раз фестываль "Спораўскія сенакосы" аб'яднаў сотні прафесіяналаў і аматараў у вёсцы Высокае Бярозаўскага раёна. Задача ўдзельнікаў - максімальна хутка і чыста скасіць участак даўжынёй 100 метраў і шырынёй не менш за 1,5 метра на кожнага.

Пасля каманднага этапу 10 лепшых з лепшых выйшлі ў асабістае першынство, дзе пераадолелі тую ж дыстанцыю ўжо самастойна. Час праходжання напрамую залежыць ад вышыні, вільготнасці і шчыльнасці травы. У сярэднім адзін пракос займае ад 5 да 10 хвілін (больш падрабязна – глядзіце відэа).