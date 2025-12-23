"Усе едуць з падарункамі і святочным настроем" – Арцёменка пра акцыю "Ад усёй душы"

У сацыяльны пансіянат "Васільеўскі" Гомельскага раёна з навагоднімі падарункамі і добрымі пажаданнямі прыехалі намеснік міністра працы і сацабароны Марына Арцёменка і старшыня Гомельскага аблвыканкама Іван Крупко.

"Сёння і грамадскія аб'яднанні, і палітычныя партыі, і навучэнцы, моладзь, валанцёры - усе едуць у нашы ўстановы з падарункамі, канцэртамі, святочным настроем, бо Новы год - гэта свята, якое аб'ядноўвае ўсіх, і паверце, нашы людзі старэйшага пакалення чакаюць яго не менш, чым дзеці, і мы гэта бачым, калі прыязджаем у такія ўстановы".