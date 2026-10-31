Усе рэйсы гуманітарнай місіі ў Алешках прыляцелі ў Беларусь
Адзін за адным самалёты прызямліліся ў гомельскім аэрапорце. Борт з людзьмі і іх гадаванцамі, рэйс з маламабільнымі грамадзянамі і інвалідамі, а таксама з дзецьмі і сем'ямі апынуліся ў Беларусі, піша sb.by.
Глынуўшы першы глыток мірнага паветра, жыхары Алешак, бадай, упершыню за доўгі час адчулі сябе ў поўнай бяспецы. Людзі выглядаюць вельмі стомленымі і разгубленымі, многія плачуць. Але ў іх вачах ёсць надзея. Яны выратаваліся. Значыць, усё будзе добра.