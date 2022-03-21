Памёр прэс-сакратар МНС Беларусі Віталь Навіцкі
Пайшоў з жыцця памочнік міністра па надзвычайных сітуацыях - прэс-сакратар Віталь Навіцкі. На гэтай пасадзе ён быў апошнія 16 гадоў. МНС аператыўна, праўдзіва і аб'ектыўна інфармавала грамадскасць аб сваёй дзейнасці. На высокім узроўні арганізавана ўзаемадзеянне з беларускімі і замежнымі СМІ, карыстальнікамі сацсетак і месенджараў, прэс-службамі і іншымі арганізацыямі.
Словы спачування і падтрымкі па даручэнні Прэзідэнта сёння перадалі бацькам Віталя Навіцкага.