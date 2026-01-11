3.70 BYN
Услед за снегападамі ў Беларусь прыйшлі маразы - як краіна рыхтуецца да чарговых капрызаў студзеня
Аўтар:Марына Раманоўская
Надвор'е застаецца ў топе навінавых тэм. На змену снегападам у Беларусь прыйшоў моцны мароз. Жоўты ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі.
На дарогах галалёдзіца. Тэмпература на працягу дня мінус 9-15, а вось ноччу да мінус 25. Рэзкае пахаладанне патрабуе пэўных мер бяспекі, якія трэба выконваць і пешаходам, і вадзіцелям.
Рэзкае пахаладанне Беларусь адчула гэтай ноччу. Самая нізкая тэмпература - мінус 25 - зафіксавана на станцыі "Палеская". На поўначы краіны ў Докшыцах тэмпература ўпала да 22 градусаў. Згодна з прагнозамі, гэта яшчэ не мяжа для студзеня новага года (падрабязнасці ў відэа).