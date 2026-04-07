Уступная кампанія - 2026: у Беларусі пачалася рэгістрацыя на ЦТ

У Беларусі стартуе рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэсціраванне. Заяву для ўдзелу ў іспыце абітурыент можа падаць, запоўніўшы электронную форму на сайце РІКВ, альбо асабіста - у адным з пунктаў рэгістрацыі, маючы пры сабе дакумент, які пацвярджае асобу. Таксама гэта могуць зрабіць законныя прадстаўнікі непаўналетніх.

Кошт удзелу ў ЦТ па адным вучэбным прадмеце складае 4,5 рубля. Аплаціць можна ў АРІП. Пасля аплаты абітурыент не пазней за 22 красавіка павінен асабіста забраць пропуск на кожны прадмет, прад'явіўшы дакумент, які пацвярджае асобу.

Асноўныя даты іспытаў сёлета - 26 і 29 мая, а таксама 2 і 5 чэрвеня.

Таксама сёння Мінадукацыі адкрыла гарачую лінію па пытаннях арганізацыі ўступнай кампаніі. Яна будзе працаваць да 14 жніўня.

Тэлефанаванні прымаюцца па нумары +375 (17) 222 43 12.

