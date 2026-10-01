Увазе вадзіцеляў: 1 кастрычніка ў цэнтры Мінска абмяжуюць рух
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У сувязі з мерапрыемствамі ў сталіцы 1 кастрычніка магчымы абмежаванні руху ўсіх відаў транспарту на цэнтральных праспектах і вуліцах.
З 8:00 і да 14:00 плануецца абмежаванне руху па праспектах Незалежнасці і Пераможцаў, а таксама па вуліцах Янкі Купалы і Леніна. У гэты час магчымы заторы ў раёне плошчы Незалежнасці і на пад'ездах да цэнтра горада.
А з 15:00 да 23:00 абмяжуюць рух па праспектах Машэрава і Пераможцаў, вуліцах Янкі Купалы, Старажоўскай, Паўліны Мядзёлкі і Нарачанскай, а таксама часткова на МКАД.
Акрамя таго, магчыма кароткачасовае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту і на іншых участках вулічна-дарожнай сеткі.
У МУС просяць мінчан і гасцей сталіцы ўлічваць гэту інфармацыю і загадзя планаваць свой маршрут.