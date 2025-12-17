3.68 BYN
2.95 BYN
3.45 BYN
Узмоцнены рэжым працы: "зялёныя патрулі" сочаць за незаконнай высечкай елак
З 15 снежня Дзяржаўная лясная ахова перайшла на ўзмоцнены рэжым працы, паведамілі ў прэс-службе Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі. Спецыяльныя атрады з леснікоў, ДАІ і дзяржінспекцыі сочаць за незаконнай высечкай елак.
Валожынскі раён. Рэйд пачынаецца з афармлення дакументаў і выезду на месца, дзе найбольш верагодныя незаконныя высечкі навагодніх елак або хвой, расказаў інжынер па ахове лесу Мінскага лясгаса Максім Бадаеў.
Пад асаблівым кантролем - хваёвыя маладнякі і насаджэнні каля населеных пунктаў і ўздоўж дарог. Менавіта сюды часцей за ўсё накіроўваюцца "паляўнічыя" на навагодня елкі. Іх здабыча - стройныя елкі і пухнатыя маладыя хвоі. Часам асноўныя парушальнікі - гэта жыхары суседніх вёсак і дачнікі.
Выяўляць парушальнікаў леснікам дапамагаюць фотапасткі. Усяго ў гэтым сезоне задзейнічаюць больш за 2 тыс. камер фота- і відэафіксацыі.
У 2024 годзе лясная ахова зафіксавала 30 выпадкаў незаконнай высечкі дрэў. Але, як падкрэсліваюць супрацоўнікі лясгаса, назіраецца станоўчая тэндэнцыя: колькасць такіх парушэнняў паступова зніжаецца.
Таксама лясная ахова актыўна правярае транспартныя сродкі на наяўнасць незаконных навагодніх дрэў. Да такіх праверак падключацца супрацоўнікі ДАІ і дзяржінспекцыі. Таму жаданне атрымаць елку бясплатна можа выклікаць сур'ёзныя наступствы. За незаконную высечку дрэў парушальнікам пагражае адміністрацыйная адказнасць.
"Штраф да 30 базавых велічынь фізічнай асобе, да 200 базавых велічынь - індывідуальнаму прадпрымальніку і да 300 базавых велічынь - для юрыдычных асоб", - адзначыў Максім Бадаеў.
Набыць навагоднюю елку легальна і бяспечна лепш за ўсё на елачных базарах. Першыя гандлёвыя пункты ўжо пачалі працаваць. У Мінску можна набыць хвою або елку на базе сталічнага лясгаса. Сярэдні чэк за пухнатую прыгажуню вышынёй да метра складзе крыху больш за 20 беларускіх рублёў. Астатнія елачныя базары адкрыюцца з 20 снежня.