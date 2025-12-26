Глядзець анлайнПраграма ТБ
Узнавіць гісторыю краіны: Белрэстаўрацыя вярнула да жыцця больш як 70 аб'ектаў

У апошнія дні года, які адыходзіць, сталі вядомы лаўрэаты нацыянальнай прэміі "За духоўнае адраджэнне". У іх ліку - спецыялісты, якія рэанімуюць гісторыю.

Калектыў Белрэстаўрацыі не адзін дзясятак гадоў захоўвае для нас сувязь з мінулым. Спецыялісты з Беларусі высока шанаваліся і аказвалі дапамогу аб'ектам гісторыка-культурнай спадчыны па ўсім Савецкім Саюзе. У найноўшай гісторыі нашай краіны рэстаўратары сталі яшчэ больш запатрабаванымі.

