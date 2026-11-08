V чэмпіянат па колцы дроў сярод СМІ завяршыўся ў Мінскім раёне: "Ваенкар" зноў перамог
Юбілейны чэмпіянат па колцы дроў сярод СМІ завяршыўся ў Мінскім раёне. Перамогу атрымала каманда тэлеканала "Ваен-ТБ" - дарэчы, другі год запар.
Накалолі і напілавалі на некалькі сезонаў наперад. Магчыма, якраз з гэтых матэрыялаў мы зарабілі сабе тую самую паперу, на якой будзем пісаць свае самыя лепшыя сюжэты і спецыяльныя рэпартажы. Пяты чэмпіянат па колцы дроў завершаны, вынікі вядомыя, а пераможцы атрымалі тое самае запаветнае ўзнагароджанне. Каманда "Ваенкар", якая ўжо традыцыйна з'яўляецца абсалютным пераможцам гэтага чэмпіянату, атрымала прыз ад Прэзідэнта: сякеру з яго подпісам, а таксама пальчаткі, у якіх літаральна ўчора Прэзідэнт калоў дровы. Магчыма, і на п'едэстале атрымалася не ўсё, але дакладна прыз глядацкіх сімпатый забрала сёння Белтэлерадыёкампанія (глядзіце відэа).