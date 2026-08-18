V Усебеларускі хрэсны ход стартуе 18 жніўня ў Жыровічах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
18 жніўня з Жыровічаў стартуе V Усебеларускі хрэсны ход. Паломнікам трэба будзе пераадолець 250 кіламетраў за 9 дзён. Маршрут пройдзе праз 4 епархіі і 21 храм, а завершыцца шэсце ў Мінскім Свята-Духавым кафедральным саборы ў дзень Мінскай іконы Божай Маці.
Далучыцца да малітоўнага шэсця можа кожны на любым адрэзку маршруту. З падрабязным планам руху можна азнаёміцца на сайце Беларускай праваслаўнай царквы.
Хрэсны ход праводзіцца па благаславенні мітрапаліта Мінскага і Заслаўскага Веніяміна, Патрыяршага экзарха ўсяе Беларусі.