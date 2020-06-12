У Беларусі 90 населеных пунктаў застаюцца без электрычнасці

Аварыйныя брыгады ліквідуюць наступствы непагадзі, якая ўчора прайшлася па рэгіёнах Беларусі. У той жа час, паводле інфармацыі МНС, падчас праходжання навальнічнага фронту з парывамі ветру да 23 м/с пацярпелі дзве вёскі ў Браслаўскім раёне. Там пашкоджаныя дахі двух жылых дамоў. Яшчэ зафіксаваныя 53 выпадкі падзення дрэў, пашкоджаныя дзевяць аўтамабіляў. Пацярпелых няма. Усяго за суткі, паводле звестак Белэнерга, электразабеспячэнне парушалася больш як у чатырохстах населеных пунктах.